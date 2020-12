Jean-Claude KLEEFELD

Retraité depuis 06/2019 :

De formation électrotechnique, J'ai exercé dans le métier des Arts Graphiques pendant plus de 40 ans, mes diverses missions m'ont permis d'exercer dans des secteurs différents et enrichissants.

Ces expériences aussi bien théoriques que pratiques m'ont sans cesse fait évoluer dans ce secteur en évolution permanente.

Traitement de fichiers, images, profils, chimie, mais aussi aux techniques et process d'impression multiples et complexes.

Comme l'édition de beaux livres, ou le secteurs du cosmétique, parfums et spiritueux, les éditions de prestige, même la presse ou encore le mailing.