Jean Claude METTEFEU

Plus de 1000 ascensions seul dans les Alpes...

entre 2000 et 2007 plus de 10000 kms à pied ski rando alpinisme dans les alpes en solitaire puis 20 fois seul le mont blanc en 45 jours été 2009, (dvd) Nice venize a pied en traversant les alpes seul ete 2010 en 73 jours, Nice triglav slovene en 90 jours en 2011(dvd), Monaco civetta (dolomites ) seul en 75 jours en 2012...(dvd)...

une traversée uniquement glaciaire en en cours des alpes solitaire en ski rando... (film) réalisée , :www.radiojudaïque.com début mars (Paris)... et sur téléprovence... : 20 nouveaux plus de 4000 m en solitaire...(deux pages dans le ag alpéo (alpes olympique)

essayer de gravir les voies normales en solitaire de tous les 14 plus de 8000m d'himalaya ainsi que les plus hauts sommets de chaque continent!... Je cherche des sponsors!... Partenaires...

Bon 67 pays visités 6090 m réussi du volcan Chacaltaya au pérou automne 2021...5045 m réussi du Kazbek russe glaciaire en solitaire...

direction les 7000 m... Parain de l'association de clowns bénévoles des hôpitaux depuis 15 ans...



fr3 et la télé suisse romande m'ont déjà consacré des reportages télévisés...(télé grenoble, Nice tv azur et lémanbleu tv de genève...)...

le monde de l'aventure extrême m'attire puisque suite aux 20 mont blanc réussis 2 pages en mars 2010 dans le magazine alpéo...



Ecoutez radio bleu le 10 nov. 09 car de 14h a 15 h je parle de mes derniers défis : 14000 kms seul à pied et en ski dans les alpes entre les années 2000 et 2006 (2 pages pages dans Alpéo) (6 pages dans la rivista du club alpin italien "qvota 864"...20/4000m en solitaire dans le groupe du mont rose l'été 08 (2 pages dans Alpéo), 40 glaciers seul en ski de randonnée l'hiver dernier aussi relatés par alpéo...Merci à tous d'avance

blog : mettefeutourdumonde.blogspot.com

l'été 2010 en 73 jours j'ai traversé les Alpes à pied entre nice en france et Venize en Italie , 90 jours à pied en 2011 de nice au triglav slovène (dvd en préparation...), 45 jours automne hiver 2011/2012 à pied entre l'autriche et la france... 75 jours réussis en 2012 entre Monaco et la civetta à pied en 2012... j'entrepriends une 5 ème traversée des Alpes d'Autriche en france...

nouveau et 1ère dans l'histoire alpine...



invité au salon international de la randonnée suisse de villars sur olons (2 juin 2012) et 4 août 2012 à la médiathèque de saint martin vésubie... prochaînement dans un refuge de montagne du val chisone par l'association naturelle et culturelle "diomedea"... pour passer le film de mes 20 mont blanc en 45 jours de l'été 2009...

4 films disponibles en dvd (conférences etc...)... :

"20 mont blanc seul été 2009 en 45 jours "

"Nice venize à pied seul été 2010 en 73 jours"

(Nice triglav à pied 2011 en 90 jours, et Monaco civetta à pied en 75 jours en 2012)

voilà direction un tour du monde des plus hauts sommets de chaque pays!... (47 pays visités, je poursuis...)

Une place pour l 'atlantique sud sur un voilier mi mai 2065 sénégal brésil...

voir les seven summits...

