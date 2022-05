Raphaelle ACHARD FOURNIER

Après avoir travaillé dans le conseil et la conduite de projets, je monte une entreprise d'organisation d'évènements privés et professionnels sur la région Rhône-Alpes.



Nos spécificités :

1.l'organisation d'évènements durables ou bio

2.la vente de site internet pour un évènement avec lequel vous pouvez envoyez vos invitations en ligne, gérer les retours et communiquez toutes les informations que vous souhaitez.

3.la création artistique (faire part, décoration, mise en scène d'un évènement)

4. le cuisine à domicile



Mes compétences :

Coaching

Conseil

Création

Cuisine

Evénementiel

Événements professionnels

Organisation