Laurence ALESANDRINI

Aime les challenges - Professionnalisme – Rigoureuse – Ponctuelle - Adaptabilité – Nature joyeuse -

Sens des responsabilités et de l’organisation - Capacité relationnelle - Autonome -









ATTACHÉE COMMERCIALE pour 4 Sociétés en FREELANCE :



- Agence Artistique Internationale : HB ART PRODUCTION

( Son - Lumière- Technique - Mapping Vidéo 3D etc...)



- Agence Internationale FEUX D ARTIFICES

( soirées privées, mairies, hôtels, etc...)



- Agence MARCHAND DE LUMIÈRES

( illuminations diverses externes et internes : Hôtels, villages, grands magasins, etc..)



- Immobilier de PRESTIGE

Apporteur d'affaires



Ne pas hésiter à prendre contact avec moi si vous souhaitez avoir de plus amples renseignements, ou pour une demande de devis



Je reste à votre entière disposition.



Au plaisir de vous lire très bientôt et pour une collaboration future.



Mes compétences :

Word

EXCEL

Powerpoint

Organisation

Musique

Zen

Communication