Après différentes missions exécutées dans le domaine de la gestion de l'information et de la documentation, je décide de prendre un nouveau chemin, celui du développement informatique.



J'ai obtenu un BTS en alternance et je vous invite à consulter mon profil si vous souhaitez en savoir plus.



Je recherche à présent du travail comme développeur informatique ou gestionnaire de bases de données.