Jean CONQUER

Une vidéo qui résume mon parcours : https://youtu.be/OmiGljPdq9w



En 2014, j'ai décidé de répondre à ma vocation, que je discernais depuis quelques années, de m'engager dans les 7 ans d'études et de discernement pour devenir prêtre de l'Eglise catholique.



Suite au diplôme, j'ai été consultant chez Mille-Alliance, cabinet de conseil français en stratégie opérationnelle et en conduite du changement, en mission chez ERDF.



Diplômé du Master Grande Ecole de Rouen Business School (ESC Rouen) dans la majeure Finance, Contrôle et Pilotage, j'ai réalisé mon mémoire de fin d'études sur le thème du conditionnement des comportements par les tableaux de bord.



Mon dernier stage en Business Intelligence chez CSC a confirmé mes orientations professionnelles. Les acquis de mes expériences précédentes, notamment en tant que Président et Chef de Projet de Junior-Entreprise, ont été des atouts concluants particulièrement en termes de méthodologie et de rigueur professionnelle.



Ma double culture franco-américaine et mon bilinguisme sont des preuves de ma capacité d'adaptation et de mon ouverture d'esprit que je saurai mettre à profit dans un nouvel environnement.



Mes compétences :

Word Excel Powerpoint

Microsoft Visio

Rigueur

Conseil

Adaptabilité

Apostolat