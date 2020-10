Positif et persévérant, j'accompagne des projets de communication à fortes dimensions audiovisuelles, digitales et événementielles, en particulier auprès des collectivités territoriales et dans un cadre de coopération internationale. Proactif et organisé, je suis sensible aux enjeux de développement durable et j'aime mettre mon énergie au service de projets socialement utiles pour atteindre des objectifs ambitieux et démultipliés.