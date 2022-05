Diplômé du doctorat en sciences pour lingénieur, jai eu lopportunité de nourrir un intérêt croissant pour lunivers de la climatisation, du chauffage et la ventilation durant mes 12 dernières années dexpérience en entreprise. Celles-ci mont permis de me réaliser et de me spécialiser dans lexpertise technique des systèmes CVC à travers différentes entreprises (Renault, Gruau, Carrier, Comeca).



Entre autres, ma thèse au CEA Grenoble ma permis de réaliser 3 années de recherche appliquée sur des aérocondenseurs pour lentreprise GEA BTT aux travers dessais expérimentaux et de programmation sous langage Fortran. Jai plus tard participé au développement de la nouvelle gamme KAV de groupe de production deau glacée de Carrier en tant quingénieur système et ce dans un cadre international. De plus, jai contribué à la transition des systèmes aux nouveaux fluides et aux problématiques liées à lhuile.



Fort de ces expériences fortes, jai rejoint les équipes de chiffreurs et dexperts du groupe COMECA afin de proposer aux clients des solutions de conditionnement dair et de production deau glacée adaptées spécifiquement à leur besoin. Force de proposition afin dapporter une aide technique aux clients sur leur choix de systèmes, jaffectionne linnovation et la performance thermique des systèmes.



Les responsabilités techniques qui mont été offertes durant ces 12 dernières années mont appris limportance de lexpertise technique dans le monde de lHVAC au service de nos clients. Cest ce pourquoi je me lève chaque matin, heureux de pouvoir continuer à contribuer à la satisfaction cliente.







Jean-Damien Berrichon