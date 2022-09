Vétérinaire spécialisé en aviculture, j'ai été dirigeant depuis plus de 30 ans d'un groupe vétérinaire intervenant dans les productions animales organisées en exerçant 3 métiers : le conseil vétérinaire, l'analyse de biologie vétérinaire et la fabrication de médicaments et de produits nutritionnelles et dhygiène.

Aujourd'hui, je m'investis dans l'appui à la création et à la reprise d'entreprises, en particulier dans le secteur agricole.