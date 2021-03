Jean FABRE

Project Leader, Technical Leader, Database & Software Architect,



Solide expérience (+ de 28 ans) dans le Développement Informatique / Chef de Projet / Modélisation SQL / Architecte Logiciel / Ingénieur en Développement Sénior / DBA



C#, ASP.NET, RUBY, C++, PostgreSQL, SQLite, Oracle, Sybase, Java, Flash, XBase++, Clipper, Delphi, Php.

Spécification & Analyse Transverse / multi-compétences sur les projets informatiques

Reverse Engineering - Migration & Modélisation de données



Expérimenté sur secteurs : Industrie Aéronautique, Industrie Militaire, Industrie Chimique, Industrie Agroalimentaire, BTP, Commerce BtoB, BtoC, Comptabilité.



Expériences Normes Avioniques : Arinc 429, 653 - Milbus 1553 - Canbus - Vaps - DO 178

Expériences Qualités norme ISO 9001



Management projet en méthode agile (scrum) ou cycle en V





Mes compétences :

Chef de projet informatique

Architecture logicielle

Architecture base de données

Spécifications fonctionnelles

Modèles Commerces, BtoB, BtoC, Compta

SGBD, DBMS administration

Modéle Avionique, A429, A653, 1553, RS, VAPS...

Spécifications besoins utilisateurs

OS Windows ( Conception Script / utilisation )

OS Linux ( Conception Script / utilisation )

Conception Web 2.0 (Ajax, e.commerce, e.learning)

Conception graphique, Multimédia, Maquètes

Modélisation

Clipper

C++

C

Chef de Projet

DBA

Java

Oracle

Php

PostgreSQL

Perforce