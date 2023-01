Jean François BARTIER

"La véritable mesure d'un Homme se fait au milieu de l’épreuve.



Appréhender l'échec de manière positive est une stratégie, plus qu'une simple philosophie. »



En poste depuis 15 ans en tant que directeur d’entreprises, j’ai acquis une expérience de veille technologique, et réorganiser les méthodes de travail des différents services.J'ai décidé depuis peu de reprendre des fonctions opérationnelles au sein d’un groupe désireux de se développer.

J’ai acquis une compétence reconnue en matière de stratégie commerciale et techniques de management.

Après la constitution d’une holding financière pour les sociétés d’exploitations, j’ai également mis en place un pôle d’investissement immobilier.

Pro-actif et doté d’un esprit critique, le succès de mes missions se sont faite par la disponibilité auprès de mes collaborateurs, de ma présence sur le terrain et des relations que j’ai pu nouer avec mes clients et fournisseurs.



Mes compétences :

eCommerce

budgets

WordPress

Solidworks

Internet

FileMaker Pro for Windows

Autocad

Kanban

Solidworks Premium

Prescriptions

Suite Adobe

Sciences Economiques Maintenance

ISO 900X Standard

Adobe Photoshop

Marketing

Gestion financière

Aménagement urbain

Aménagements paysagers

Immobilier d'entreprise

Comptabilité générale

Logistique

Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de

Gestion commerciale

Norme HSE

Gestion de la production

Investment Management

Customer Relationship Management

Audit

Operations Management

Adobe Acrobat

Adobe Illustrator

Adobe Indesign

Apple Mac

ArchiCAD

BIM

Microsoft Office

Microsoft Windows

PrestaShop

SAP

Sage Accounting Software