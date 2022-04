Jean-François BOUCHER

J’ai plus de 20 ans d’expérience sur Grands comptes IBM, je pourrai établir un lien entre vos différents services : concevoir, réaliser, livrer, former, et suivre l'évolution des applications qui me seront confiées.



Je suis disponible pour une communication entre tous les partenaires du projet par un échange de mails. Mes délégations en service mon permis d'acquérir la rigueur indispensable au suivi de projets et à une réalisation accompagnée de documentations.



Je suis autonome, et durant ma carrière en informatique j'ai acquis une bonne capacité à m'adapter. Je suis disponible et très mobile pour effectuer la coordination entre toutes les cellules de votre société.