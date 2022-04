Jean-François BOURRAT

Diplômé en 2008 d'un master 2 d'études, recherches et conseils en stratégie des marchés ; mon cursus d'études secondaires se révèle très diversifié. J'ai appris à être rigoureux avec la comptabilité et j'ai développé des capacités de recherche, d'analyse et de synthèse avec mon master 2. Ce choix de cursus est volontaire dans le sens où il me permet d'avoir une vue d'ensemble de la stratégie et de l'organisation d'une entreprise en tenant compte des difficultés financières et comptables.

J'ai effectué plusieurs travaux en situation professionnelle au cours de ce cursus:

- Etude de marché exploratoire ADERLY sur les blogs professionnels (dimension marketing) avec la réalisation d'une enquête complète (quantitative et qualitative) auprès des créateurs de blogs et d'une analyse statistique des résultats sur le logiciel d'économétrie SAS

- Travail d'étude et de recherche sur l'organisation spatio fonctionnelle des groupes du secteur de la télécommunication (dimension stratégie territoriale) avec la présentation des 20 entreprises étudiées et le recherche de lien entre stratégie globale et stratégie territoriale

- Mémoire de stage sur l'organisation des acteurs autour d'un projet de développement local (dimension stratégie organisationnelle) avec la mise en place d'une recherche théorique sur l'organisation des acteurs en lien avec le développement local (collectivités territoriales, associations, entreprises...) et la mise en lumière des liens entre ces acteurs via des sociogrammes

- Expérimentation marketing pour l'entreprise Potager City avec la réalisation d'une étude des comportements d'achat de fruits et légumes (échantillons pré-test et sondage) et l'expérimentation avant/après avec groupe de contrôle en laboratoire

Au cours de ces études et de mes stages en relation avec celles-ci, j'ai également appris à me servir de certains logiciels et pratiqué l'anglais.

Au niveau des logiciels, j'ai une pratique plus ou moins poussée de:

- Datamining: SPSS, R, Tanagra et Statistica

- Econométrie: Stata et SAS

- Comptabilité: Ciel, SAARI, Cegid et Sisco II

- Pack Office: Word, Excel, Access et Powerpoint



Mes compétences :

