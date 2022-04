Jean-François BOUSQUET

Secteur Transports.



Développer, transformer, améliorer la performance.



Ingénieur de formation, je sais manager le développement d'activités dans un contexte multiculturel où anticiper, innover et partager constituent les fondements essentiels à la transformation de l'entreprise.

Je suis un entrepreneur par passion qui crée et optimise des structures à partir de zéro en donnant du sens aux projets et en bâtissant la stratégie autour d’équipes que je fédère.



Mes compétences clé:

- Double culture PME et Grands Groupes

- Gestion et optimisation de P&L de plus de 100 Millions d’Euros

- Innovation mise en place de nouveaux business models et nouvelles technologies

- Développement commercial BtoB dans des projets complexes

- Construction et management d’équipes techniques et commerciales de plus de 160 personnes

- A l’aise dans les contextes multiculturels, j’ai vécu 10 ans en expatriation

- Capacité à échanger et négocier avec des interlocuteurs de haut niveau.



Pour me joindre:

Portable : 06 42 80 51 40

bousquet.jeanfrancois@yahoo.fr