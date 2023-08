Jean-Baptiste DE MALLERAY

Manager expérimenté aux postes de Direction commerciale et marketing dans les secteurs de la promotion immobilière, de la distribution automobile et en animation de réseaux B2B2C, j'ai choisi l'aventure entrepreneuriale en reprenant l'Immobilière Récamier à Versailles Le Chesnay.

Ce nouveau challenge s'annonce déjà prometteur !



Expérience confirmée sur des responsabilités nationales de plus de 200 M€. Gestion de budget marketing jusqu'à 9 M€



Cadre reconnu, expert en

- marketing produit, stratégie de marque, marketing relationnel, web, e-marketing, CRM, communication événementielle

- organisation et management commercial de réseaux internes et externes

- conception et déploiement de stratégie commerciale et marketing.



49 ans-Bac + 6 Ingénieur / Ecole de commerce











Mes compétences :

Marketing

Promotion immobilière

Animation de réseau

Immobilier

Automobile