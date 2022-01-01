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Jean Francois BOUTARD

CANTELEU

Election présidentielle 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Canteleu

En résumé

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Entreprises

  • RAPID COURSE NORMANDIE - DIRECTEUR D'AGENCE

    2012 - maintenant

  • HELIODIS - RESPONSABLE D'EXPLOITATION

    2009 - 2012 ENCADRER ET GERER UNE EQUIPE DE CHAUFFEURS ROUTIERS, CREER LE MEILLEUR SCHEMA LOGISTIQUE EN RESPECTANT LES CONTRAINTES LIEES AU PRODUIT, A LA REGLEMENTATION ROUTIER ET A LA STRUCTURE.
    AFFRETEMENT
    REPORTING
    ANALYSE DES PROBLEMES ET MISE EN PLACE DE PROCESS CORRECTIF

  • LEPICARD - DISPATCHEUR

    2007 - 2009 GESTION D'UNE EQUIPE DE 25 CHAUFFEURS
    REALISATION DES PLANNINGS ENLEVEMENT ET LIVRAISON
    OPTIMISATION DES TRANSPORTS
    CONTACT CLIENTELE
    RECHERCHE DE PRESTATAIRES EXTERNE
    NEGOCIATION TARIFAIRE

  • EBTP - DISPATCHEUR

    2006 - 2007 GESTION DES BESOINS MATERIELS ET HUMAIN POUR DIFFERENTS CHANTIERS REALISES EN SIMULTANE
    RECRUTEMENT DE NOUVEAUX COLLABORATEURS
    ACHATS DE FOUNITURES
    AFFRETEMENT DE TRANSPORTS EN CONVOIS EXCEPTIONNEL

  • SCHENKER GUYANE - RESPONSABLE D'EXPLOITATION

    2005 - 2006 MANAGEMENT D'UNE EQUIPE DE 4 EXPLOITANTS
    CONTROLE DES DOSSIERS IMPORT ET EXPORT
    GESTION COMMERCIAL DU PORTE FEUILLE AGENCE
    REMISE DE PRIX
    ETUDE DE FAISABILITE
    REPORTING MENSUEL AU SIEGE

  • SCHENKER - ASSISSTANT IMPORT

    2001 - 2005 SUIVI DE DOSSIERS IMPORT INTERMODAUX EN DOOR TO DOOR

Formations

  • Union Portuaire Rouennaise (Rouen)

    Rouen 2001 - 2003 BAC +2

Réseau