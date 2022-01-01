Jean Francois BOUTARD

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RAPID COURSE NORMANDIE
- DIRECTEUR D'AGENCE
2012 - maintenant
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HELIODIS
- RESPONSABLE D'EXPLOITATION
2009 - 2012
ENCADRER ET GERER UNE EQUIPE DE CHAUFFEURS ROUTIERS, CREER LE MEILLEUR SCHEMA LOGISTIQUE EN RESPECTANT LES CONTRAINTES LIEES AU PRODUIT, A LA REGLEMENTATION ROUTIER ET A LA STRUCTURE.
AFFRETEMENT
REPORTING
ANALYSE DES PROBLEMES ET MISE EN PLACE DE PROCESS CORRECTIF
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LEPICARD
- DISPATCHEUR
2007 - 2009
GESTION D'UNE EQUIPE DE 25 CHAUFFEURS
REALISATION DES PLANNINGS ENLEVEMENT ET LIVRAISON
OPTIMISATION DES TRANSPORTS
CONTACT CLIENTELE
RECHERCHE DE PRESTATAIRES EXTERNE
NEGOCIATION TARIFAIRE
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EBTP
- DISPATCHEUR
2006 - 2007
GESTION DES BESOINS MATERIELS ET HUMAIN POUR DIFFERENTS CHANTIERS REALISES EN SIMULTANE
RECRUTEMENT DE NOUVEAUX COLLABORATEURS
ACHATS DE FOUNITURES
AFFRETEMENT DE TRANSPORTS EN CONVOIS EXCEPTIONNEL
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SCHENKER GUYANE
- RESPONSABLE D'EXPLOITATION
2005 - 2006
MANAGEMENT D'UNE EQUIPE DE 4 EXPLOITANTS
CONTROLE DES DOSSIERS IMPORT ET EXPORT
GESTION COMMERCIAL DU PORTE FEUILLE AGENCE
REMISE DE PRIX
ETUDE DE FAISABILITE
REPORTING MENSUEL AU SIEGE
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SCHENKER
- ASSISSTANT IMPORT
2001 - 2005
SUIVI DE DOSSIERS IMPORT INTERMODAUX EN DOOR TO DOOR