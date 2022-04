Jean Francois BRACHET

Apres une expérience en tant qu'agent de sécurité, je suis devenu chef de poste d'un magasin, par la suite j'ai évolué au niveau de responsable d'agence de sécurité, diverses taches administratives, gestion des plannings, reporting clients, recrutement, gestion des conflits, ce sont les taches principal qui m'on était confié, je travaillé sur le secteur Aquitaine, limousin, Périgord et Charente, 16 entreprises a gérer et plus de 60 agents.