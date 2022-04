Jean-François BRASSIER

Comme commercial en gms pour Lesieur, Knogo france puis Sensormatic. j'ai réalisé tous mes objectifs dans le respect des procédures et de la satisfaction de mes clients.

Je suis passionné par la vente et souhaite pouvoir être force de proposition pour votre société.

Au sein du réseau de magasin LMDC.gie, enseigne cooleurs (19 magasins) j'interviens pour les négociations commerciales, la communication groupe, les actions commerciales, l'harmonisation du réseau, les relations avec les différents magasins, aide aux prévisionnels, suivis des ratios, et à l’ouverture des nouveaux magasins. (dossiers cdec, incendie, sécurité…).

Mes différentes formations et expériences me permettront d'apporter à votre société le sérieux, l'implication, et l'efficacité nécessaire à la réussite des objectifs que vous me confierez.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Adobe Photoshop