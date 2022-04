Jean François BRAULT

Expérience de 19 années au sein du groupe NovoNordisk dans le milieu de la maintenance aseptique. Très bonnes connaissances des contraintes liées à l'environnement aseptique et aux BPF.

Durant les 15 premières années, évolution du poste de technicien au poste de Technicien assistant maintenance (Support Maintenance)

Depuis 4 ans évolution au sein du services PS (Product Supply) en temps que coordinateur Arrêt technique site et méthodes maintenance. Poste toujours occupé à ce jour.



Mes compétences :

Gestion SAP

Plannification Arret Technique

BPF et milieu aseptique

Maintenance curative et préventive

Gestion d'une équipe de techniciens