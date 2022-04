Jean-François BRICHE

De formation de technicien supérieur en Informatique de Gestion et également en commerce/gestion, je me suis spécialisé depuis 15 ans dans l'informatique de gestion.



J'interviens dans la direction de projet, la coordination, l'analyse fonctionnelle et technique, le développement, la maintenance et le déploiement d'applications, la conception, la création et la maintenance de bases de données, la rédaction d'audits, de documentation technique et utilisateur.



Depuis de nombreuses années, les opportunités m'ont conduit à évoluer dans le fonctionnel de la gestion d'actifs, fonctionnel que je maîtrise donc plus que tout autre. Je souhaite faire bénéficier de ces connaissances et les affiner encore, mais ma motivation principale est de participer à des projets dans lesquels la qualité fonctionnelle et technique est mise en avant, quel que soit le fonctionnel. Pour moi la gestion de l'information reste la gestion de l'information quels que soient le fonctionnel et les choix techniques. Ce que je souhaite mettre en avant c'est la qualité de service, tant au niveau réalisation qu'humaine. Mon sens du service, mes qualités de méthode, de rigueur, de communication, et mon amour de la qualité sont je pense mes atouts principaux et mon plus grand apport, au-delà de mes compétences techniques confirmées.



Technologiquement j'ai choisit depuis le début de me spécialiser et de devenir expert dans des technologies me permettant de répondre rapidement et avec qualité aux besoins. Mon choix s'est porté sur les technologies Microsoft : .Net, Visual Basic, VBA et les bases de données les plus utilisées (Sybase, Oracle, SQL Server, Access...). Mon parcours de 19 années dans ces technologies peut témoigner je pense de ma maîtrise technique.



Je serai ravi de pouvoir échanger avec vous sur vos projets, vos besoins, et d'étudier ensemble les avantages d'une éventuelle collaboration.



Mes compétences :

Bases de données

Bases de données Oracle

Chef de projet

Consultant informatique

Informatique

Microsoft Server

Microsoft SQL

Microsoft sql server

Microsoft Visual Basic

Oracle

PL SQL

programmeur

Sybase

Transac SQL

VB6

VBA

Coordination

C#

Gestion de projet

AMOA

Pilotage d'équipe

ASP.NET

VB.Net

Microsoft .NET