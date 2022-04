Jean Francois BRICHE

J’occupe actuellement au sein de la Métropole du Grand Nancy le poste d’Assistant particulier –Collaborateur de Cabinet - Chargé de Mission auprès de Monsieur André ROSSINOT, Président de la Métropole du Grand Nancy, Ancien Ministre. Directement rattaché au Président et au Directeur de Cabinet, j’ai la tâche de tenir l’agenda, de suivre les différentes réunions de la demande jusqu’au contrôle de dossiers, de la suivie des réunions d’équipe de direction. Je suis titulaire de Catégorie C depuis le 01 mai 2013 et en détachement sur ce poste.



Je possède une parfaite maîtrise de l’outil informatique et une grande pratique dans toutes les tâches de secrétariat :

- gestion administrative et logistique du cabinet, (le courrier ; organisation et compte rendu de réunions…)

- conception de planning

- relation entre les Elus (invitation ; organisation ; accueil..)

- relation entre les Services et le Cabinet



Collaborateur de confiance, dynamique et agréable dans le travail, l'aspect très réglementé de mon poste actuel, m'a amené à être organisé, rigoureux et autonome.



Ayant eu une carrière militaire évolutive, tant en diversité d'emploi qu'en responsabilité, j'ai eu à m'adapter à différentes situations, services et personnels. Ceci m'a permis d'acquérir une grande ouverture d’esprit et de vivre d’excellents rapports professionnels avec mes différents interlocuteurs, cette expérience m’a permis une bonne intégration quant à ma reconversion dans la Fonction Publique Territoriale.



Conscient des nécessités de la profession outre la compétence, j’entends privilégier la confidentialité, la rigueur et la disponibilité qui sont toutes des tendances déterminantes de mon caractère.



J’espère avoir retenu votre attention et vous avoir convaincu de mon intérêt, et de mes compétences, pour intégrer votre équipe et reste évidement à votre entière disposition en vue d’un entretien.



Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.





Monsieur BRICHE Jean-François



Mes compétences :

autonome

dynamique

Organisé

ouverture d'esprit

RIGOUREUX

Army