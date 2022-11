Isabel DUCHENE

20 ans d'expérience dans le secteur emploi - formation - insertion professionnelle accompagnement des publics en difficulté

ET je change d'orientation, toujours au service du public car je lance mon activité indépendante :



- un accompagnement individuel pour les personnes qui veulent faire le point sur leur vie professionnelle, définir un nouveau projet professionnel qui fait sens

- des ateliers collectifs dans les structures d'insertion et d'accompagnement pour réfléchir à un nouveau projet professionnel et gagner en confiance

- et vers les TPE qui ont besoin de soutien pour leur stratégie RH (recrutement, entretien annuel) et assistanat administratif possible



Mes compétences :

Gestion de projets

Favoriser la diversité en entreprise

Conseil en bilans de compétences



Créatrice du jeu : Quelle héroïne grecque ou héros grec es tu? (apprendre à discuter de ses qualités et savoir être)