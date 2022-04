Jean-François BRISSE

Titulaire d'un Master en Conception et Développement Informatique et fort de plusieurs années d'expériences dans un travail qui est une véritable passion, je participe activement à la réalisation d'un projet quel qu'il soit.

Très curieux, je m'adapte facilement aux nouvelles technologies qui se présentent à moi.

Mon expérience de chef d'équipe, puis de chef d'entreprise sont des atouts dans la mise en œuvre d'étapes techniques et la coordination d'acteurs divers.



Mes compétences :

Linux (OpenSuse, Fedora, Debian, Ubuntu)

Bureautique (MS Office, OpenOffice, LibreOffice)

Développement Android

Java EE, JPA, JSP, JSF

HTML / CSS / JS / jQuery / Ajax

PHP, Symfony2

Développement back-end, front-end, fullstack.

PL/SQL (Oracle, PostgreSQL, MySQL)