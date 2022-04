Jean-François BRUNA-ROSSO

Mon site :



http://jfbrunarosso.wix.com/jfbr01



ERP :

- SAGE Adonix X3 et V3, MINOS, MAC-PAC, MOVEX, MAPICS, DAFI

- Spécifiques.



Bureautique / Décisionnel / outils métiers:

- suite Office Windows, Cognos, Report One, Microstrategy, Coveris, Octime. suivi des temps (Horo Quartz, TSE System)



Base de Données :

- Oracle, SQL, DB 400.



Systèmes :

- Windows xx, OS 400.



Gestion Service :

- Achats : de la redaction des cahiers des charges techniques et fonctionnels au choix du fournisseur et au suivi.

- Gestion des budgets.

- Gestion en mode projet.

- Gestion de services composés de 3 à 10 personnes.

- En PME-PMI ou groupe international.

- Qualité / PAQ.



Formation au management.



Langues :

- anglais : parlé, lu, écrit.



Mes compétences :

REPORT ONE

COGNOS

DSI

X3

Responsable informatique

SAGE

ERP

MicroStrategy