Jean-François BUSSEAU

PARCOURS PROFESSIONNEL

Depuis Juin 1993 ALSTOM Power Heat Exchange (C.A. annuel 50 m€ - 75 personnes)

Société d’ingénierie fournissant des échangeurs pour centrales électriques



Ingénieur Projets à partir de 2002 (Tendering Manager)

· Gestion des relations techniques et commerciales avec les clients et les différents services de la société durant la phase Projet / offre

· Elaboration des offres techniques et commerciales et négociations des contrats (établissement de partenariat Externe ou Interne)

· Développement de nouveau produit pour diversifier l'activité de l'entreprise

Réalisation : Gestion et négociation d'offre entre 0.84M€ et 50 M€ dans le monde entier

Dernière commande signée de 23 M€ pour une centrale en Allemagne.



Responsables d'affaires de 1999 à 2002

· Gestion des relations techniques et commerciales avec les clients

· Coordination des différents services de l’entreprise et des sous-traitants ainsi que de la logistique et du transport

· Elaboration, contrôle et suivi des documents

Réalisation : Suivi de 3 contrats de 1 M€, 2M€ et 32 M€ respectivement pour La Thailande (interface France), Dubaï (interface France Slovaquie, Angleterre) et les Philippines (interface France et Angleterre)



Assistant de responsables d'affaires de 1993 à 1999

· Assistance du responsable d'affaire et assurer son intérim pendant son absence

Réalisation : Fourniture d’un poste d’eau pour une centrale aux Philippines France, Angleterre

Rénovation des condenseurs d’une centrale en Hongrie Hongrie

- Mise en place d’un établissement stable en Hongrie et d'un atelier de perçage

Fourniture des postes d’eau pour les cycles combines anglais (Little Bardford, Barking Reach, Connah’s Quay) Angleterre





FORMATION & COMPETENCES

2000 Formation qualifiante "assurer des responsabilités d'encadrement" sanctionné par un diplôme de niveau II délivré par le CESI.

1992 Brevet de Technicien Supérieur - Assistant Technique d’Ingénieur

Anglais courant

Environnement Microsoft (Word, Excel), Lotus Notes,



Mes compétences :

Commercial

Commerciale

Management

Microsoft Project

Microsoft Project Management

Négociation

Négociation commerciale

Rigueur

Sales

Technique

Tender

terms & conditions