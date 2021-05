Michaël LEMOINE

Ingénieur et Directeur de Projets, je mépanouis au contact des équipes avec lesquelles jai loccasion de travailler. Riche de 20 ans dexpériences variées dans lindustrie (transports et énergie) et dans le domaine bancaire, je prends plaisir à contribuer à lavancement de projets complexes tout en continuant à apprendre, tant sur le plan technique que sur le plan humain.

Je pense bénéficier dune bonne maîtrise de la structuration des projets (élaboration des offres et des contrats, planification, estimation budgétaire, mise en place de la démarche qualité) ainsi que de leur exécution (gestion des risques et opportunités, indicateurs de performance, etc.).

De nombreux outils existent pour tendre vers lexcellence opérationnelle comme le lean management, lamélioration continue et lintelligence artificielle. Je continue dexplorer ces différentes voies.

Parmi les valeurs qui me tiennent le plus à cœur dans le cadre de lentreprise, je mets en avant la stimulation intellectuelle, linnovation, le partage des connaissances, laltruisme et le développement durable et responsable.

Lidéal pour moi est de pouvoir participer aux décisions clés de lentreprise tout en conservant un ancrage dans la sphère opérationnelle.



Mes compétences :

SAP

Management de projets internationaux

Nucléaire

Bureau d'études

CAO

Turbomachines

Moteurs à combustion interne

Systèmes d'information

CATIA

Organisation

Analyse de marché

Analyse financière

Analyse stratégique