Actuellement en charge de développer le CA sur la région PACA - Corse - Languedoc-Roussillon chez FRANCE REVAL, société française fondée en 1976 et fabricant en France (sites de production de La Rochelle et de Vendôme) du matériel médical dédié à toutes les problématiques liées à l'hygiène (lave-bassins, broyeurs, baignoires médicalisées, chariots et fateuils de douche, etc) et au transfert (rails plafonniers, lève-malade, etc, etc).



Mes compétences :

Profit and Loss Accounts

Forecasting