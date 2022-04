Jean-Francois CAHUEAU

UN CURSUS PROFESSIONNEL EVOLUTIF

- Formé à la grande distribution de produits alimentaires

- Le goût de la persévérance dans un environnement concurrentiel

- Forgé par les fusions d'entreprises et les changements d'équipes

- Une réelle capacité d'intégration du fait des mutations et des diverses fonctions

- L'ouverture au savoir partagé.



HOMME DE TERRAIN, attaché aux activités de productions, de transformations et au commerce des produits du secteur agricole.

MON MOTEUR, toujours APPRENDRE.

MES ENVIES, elles sont multiples, mais depruis longtemps mes pensées sont partiellement consacrées à la mer et la voile. Régatier amateur depuis quelques années, j'aime y retrouver des valeurs d'humilité, de ténacité, d'esprit d'équipe.



-------------------------------------------------------------



GROUPE DE DISTRIBUTION RALLYE/CASINO:

HUIT ANNEES -SECTEUR PRODUITS FRAIS-

CHEF DE RAYON PUIS RESPONSABLE DEPARTEMENT PRODUITS FRAIS EN HYPERMARCHE (LES SABLES D'OLONNE, CHOLET, MONTELIMAR)



SALMONA/VIVIERS DE FRANCE -SOCIETES AQUACOLES-(DEPARTEMENT DES LANDES):

DIX ANNEES DE FONCTIONS COMMERCIALES DONT HUIT COMME COMMERCIAL FRANCE. VENTE DE TRUITE, SAUMON; TURBOT; BAR; DAURADE ROYALE...



TOP ATLANTIQUE (GROUPE LE SAINT):

MAREYEUR-DISTRIBUTEUR TOUS PRODUITS DE LA MER

ACTUELLEMENT COMMERCIAL SECTEUR VENDEE.



Mes compétences :

COMMERCE

Formation

Produits de la mer

Qualité

Voile