Jean-François CAÏAZZO

Illustrateur, graphiste et Directeur Indépendant, Affilié à la Maison des Artistes, je suis à votre disposition si vous recherchez un profil original. Avec 10 ans d'expérience en tant que Roughman, graphiste/illustrateur et directeur artistique, j'ai travaillé dans divers domaines professionnels tel que l'édition, le web design, la communication visuelle ou encore le jeu vidéo.



Créatif, polyvalent et dynamique j'ai eu la chance de faire mes preuves en travaillant pour des agences et des clients d'envergure tel que : Publicis Soleil, Total, Ubisoft, Ankama, Airbus et bien d'autres.



Toujours à l'affut de projets intéressants je suis à votre entière disposition si vous souhaitez en savoir plus ma façon de travailler.



Depuis ma région natale marseillaise, j'ai déjà travaillé avec plusieurs villes européennes (Paris, Munich, Bruxelles...). Même si nous sommes éloignés, nous pouvons travailler ensemble.



www.jefkdesign.com // facebook : jefkdesign // instagram : jefkdesign

contact@jefkdesign.com



Mes compétences :

Design

Design graphique

Illustration

Peinture

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Communication

Character design

Adobe After Effects

Game Art

Adobe InDesign

Adobe Creative Cloud