Jean-Francois CARRIERE

Apres plusieurs années a classifier du bois, j'avais besoin de

relever de nouveaux défis.Une offre dans la vente de bois franc s'est présentée à moi et je l'ai accepté.Mes années passées a classifier le bois franc m'on permis de connaitre mon produit sur le bout des doigts.



Mon expérience dans le bois franc m'est tres utile encore chez Moulures Qué-Wood. Elle me permet de mieux conseiller mes clients sur les essences de bois a choisir et de m'assurer que la qualitée des bois utilisés est adéquate.



Maintenant, je suis de retour dans la vente de bois brut chez D.Z.D hardwood export inc.



Mes compétences :

Bois