Jean François CARRUE

20 ans à des postes de développement commercial en France et à l’étranger dont 13 dans les grands comptes, création et lancement d’entreprise. Expérience acquise dans tous types de structures : grande entreprise, pme et entreprise en création.

Je souhaite aujourd'hui mettre à profit ma connaissance de l'entreprise publique ou privé ainsi que mes compétences au service de la croissance d'une entreprise en croissance.



Mes compétences :

Prospection commerciale

Développement commercial

Appels d'offres

Commercial grands comptes

Pilotage commercial