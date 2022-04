Jean-François CATALDO

Après 14 ans dans le domaine de l'infogérance, j'ai obtenu un titre de niveau 2 (bac+4) de concepteur, développeur informatique. Je recherche à présent un poste de développeur d'application web JavaEE junior. Initié aux méthodes agiles et scrum, je pratique le développement sur Eclipse dans un environnement Wamp et utilise les Framework suivant: JSF2 ,Primefaces, Hibernate, Spring, Struts2 et Maven.



Mes compétences :

Java

Framework

jQuery

Windows Server 2008 R2

Web Services

UML/OMT

Struts Web Application Framework

Spring Framework

SQL

Méthode Agile

MySQL

Microsoft Windows Server 2012

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft SQL Server

Microsoft Exchange 2000

Merise Methodology

JavaServer Faces

JavaScript

Hibernate

HTML

Cascading Style Sheets

Apache Maven

Android

Active Directory