Jean-Francois CAUSSE

Afin d'offrir un service unifié de la retraite à nos assurés, j'ai pour mission actuellement de développer les relations partenariales de la CNAV avec les autre régimes de retraite de base et complémentaires.

Auparavant j'ai exercé differentes missions en matière de pilotage SI et budgétaire, de MOA et d'organisation.



Mes compétences :

pilotage SI (SD, budget, projet ...)

organisation

contrôle de gestion

maîtrise d'ouvrage

statistiques

gestion régime de retraite par répartition