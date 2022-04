Jean Francois CAYOT

Curiosité, enthousiasme et efficacité

Au cours de ma carrière au sein d'Hebdoprint, j'ai appris à gérer une équipe d'opérateurs PAO, à l'animer et à apprendre l'importance des relations dans une équipe, qu'elles soient horizontales ou verticales. Au cours de cette expérience, j'ai géré aussi la relation avec les autres services, afin que chacun puisse tirer dans le même sens, objectifs différents mais but commun.

Les circonstances m'ont amené à me repositionner et à me réorienter vers un secteur plus dynamique encore, le web. A une approche plus technique (réalisation de bannières Flash) succède un angle plus marketing. Ma formation webmarketing avec le CEGOS, m'a aidé dans cette nouvelle démarche.



Mes compétences :

Maîtrise logiciels Adobe

Maitrise Quark Xpress

Veille et curation