*Nouveauté*

Passage au journal de 20 h sur France 2 du groupe aquero (nous avons réalisé leur site internet aquero.net) :

http://www.aquero.net/aquero-au-journal-de-20h-sur-france2.html



Création de deux nouveaux sites internet :

www.aquero.net groupe musical

www.maringes.fr site village





Coup de coeur ! A partager nos réseaux.



Nous vous proposons des services supplémentaires ou pour vous faciliter la vie quotidienne, dans les domaines suivants :



Community management : Le community management est plus un art qu’une science. La base du community management repose sur le principe du marketing relationnel « La promotion d’un service, d’un produit, d’une idée en capitalisant sur la relation de confiance avec les autres »

Pour en savoir plus : http://about.me/augustinguefif



Je vous aide à mettre en place une stratégie, pour développer votre entreprise et promouvoir celle-ci sur les médias-sociaux : Facebook, twitter, viadéo, google+, LinkedIn ...

Je renforce la notoriété, la popularité, et l'e-réputation de votre entreprise, pour une meilleure visibilité et lisibilité, pour détecter les opportunités commerciales





La création, le réalisation, de site internet, boutique en ligne

Pour en savoir plus : http://www.coupdoeil.eu



Le référencement, l'audit, formation optimisation, conseil en communication et marketing.



Pour cela je vous invite à visiter notre site internet : www.coupdoeul.eu

N'hésitez pas à nous envoyer un mail : contact [AT] coupdoeil.eu ou nous joindre par tel au : 06 10 32 29 21

Très cordialement

Augustin Guefif



Mon profil LinkedInk : http://fr.linkedin.com/in/gospelaquero

Mon profil Viadéo : http://fr.viadeo.com/fr/profile/augustin.guefif

Mon profil twitter : http://twitter.com/webcoupdoeil

Mon profil facebook : https://www.facebook.com/pages/Coup-doeil/180987891913650

Mon profil Netvibes : http://www.netvibes.com/augustin-guefif#Accueil

Mon outil de curation : http://www.scoop.it/t/strategie-medias-innovants



Mes compétences :

Community manager

Agent artistique

Commercial

Webmarketing/Marketing

Webmastering / SEO

conseil communication

Webmaster

Médias sociaux