Jean-François CECCHINI

J'évolue depuis 12 ans dans le secteur automobile et ce dans différents postes liés au commerce et au management.

Mon parcours m'a permis de comprendre que l'écoute, l'adaptabilité et la réactivité sont des éléments indissociables de la réussite des missions en entreprise.

J'ai intégré il y a peu le marché des énergies renouvelables, mais qui ne correspond pas à mes attentes, tant opérationnelles, intellectuelles que financières.

Je souhaite depuis quelques temps réorienter ma carrière professionnelle vers un secteur en adéquation avec mon expérience et mes qualités.

J’aspire aujourd’hui à partager ce savoir-faire en tant que formateur.

Dans le cadre de mon projet de professionnalisation, je cherche à réaliser des Evaluations en Milieu de Travail en entreprise ou centre de formation pour valider mes compétences et motivations en tant que formateur.

Je fais actuellement une VAE à l'Ecole de Gestion et de Commerce de Montauban pour obtenir fin 2011 un niveau (Bac+3).



Mes compétences :

Ventes directes