La passion de le technique et le gout pour les relations humaines, m'ont permis de faire évoluer ma vie vers la direction d'entreprise.

Sans oublier la patience de la famille pour compenser mes indisponibilités.



Mon objectif est de développer les nouvelles activités du groupe par le recrutement dans les domaines études mécaniques, robotique, montage électromécanique.

Cela dans une ambiance familliale et un environnement privilégié (me contacter si intèrêt).