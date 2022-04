Jean-François CHENARD

Après une carrière dans le secteur de la qualité dans industrie métallurgique, j'ai souhaité élargir mes compétences au domaine de la vente et ai intégré la formation Forces de Vente de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Roche Sur Yon.Je viens d’obtenir avec succès le diplôme de technicien des forces de vente. J’ai l’habitude de travailler en parfaite autonomie et ma précédente expérience m’a appris la rigueur dans l’organisation de mon travail. Force de proposition, je possède un bon esprit d’analyse. Homme de contact, persuasif et convaincant, j'ai un très bon relationnel avec la clientèle. Il ne me reste qu'a rencontrer la personne qui me fera confiance pour une collaboration " GAGNANT-GAGNANT".



