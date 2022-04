Jean-François CHERBONNEL

Extrait d'une interview pour Artscmex Magazine: Mes principales découvertes ont été qu’un acteur doit être au quotidien un athlète de haut niveau, qu’il doit entretenir son physique, sa voix, sa réflexion, son imaginaire, mais aussi la pensée, les intentions, le décryptage du texte vers le sous-texte, connaître parfaitement son texte et les répliques pour ne plus être un acteur mais le personnage.

Ce fut un enrichissement personnel extraordinaire avec des doutes, des moments de désarroi tellement ce fut pour moi une remise en cause, mais à l’arrivée un grand bonheur d’avoir pu aller au bout de ce stage intense et de haut niveau.