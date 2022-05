Stephanie BOULOCHER

Bonjour

Association le monde viens à Toi est une association qui à pour but d organiser des activités au sein des structures Hospitalière psychiatrique

Le but est d' organiser

- des activités manuelle, sportives, de relaxation dans ces structures afin d'optimiser un retour à la stabilité, à la confiance en soi/

Les personnes subissant de longues hospitalisation psychatrique sont souvent des personnes qui sont exclues de la société, non ni famille, ni amis qui leurs rendent visite.



Je suis convaincus que de leurs proposer des activités diverses leurs permettent de retrouver confiance, leurs redonner le sourire tt simplement :) et voir que des tas de choses sont belles dans la vie comme des tableaux, de la musique, des histoires, il faut les aider à voir que les choses les + simples, sont importantes!!



Ils sont malade, oui la psychiatrie ca fait peur " on comprend pas le cerveau et ca a toujours était" mais j aimerai que ces personnes, dépressives, addictives, exclu etc.. puissent revoir des étoiles dans le ciel !!



ils ont le droit de vivre , de trouver des passions , des loisirs , des hobbies// c'est pas parce que ils sont enfermé dans un hopital qu il faut les traiter pire que des prisonniers,, !! au contraire..



Mes compétences :

Ecole de danse classique ( 10 ans)

Ecole de danse moderne jazz ( 1 an)

Guitarre

Equitation ( 20 ans)