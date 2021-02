Adrien BEAUDOUIN

Amateur au départ des systèmes d'exploitation et du hardware PC, et après une période de spécialisation dans le développement de solutions Web s'appuyant sur Microsoft ASP.NET, j'ai finalement choisi de me diversifier sans aucun parti pris technologique, davantage par passion naissante du monde de l'open source que par souci de polyvalence, vers différents Frameworks Web, CMS, solutions e-commerce et plateformes SAAS.



Etant d’un naturel curieux et touche-à-tout, je reste en veille technologique permanente aussi bien dans les technologies back-end (Bases SGBD et NoSQL, ORM, architecture MVC/API REST, sécurité, scalabilité) que front-end (frameworks JS/CSS, UX Design), sans oublier les techniques de référencement on-site (SEO).



