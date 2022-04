Jean-François CHEVALIER

Actuellement en formation Immobilier au Centre I.F.P.I. A NANTES Loire-Atlantique. En transaction et Gestion locative . Mes domaines de compétences ont été très variés et diversifiés. 13 Ans Chef D'Entreprise, 4 ans en sous-traitance industriel, équipementiers automobile.



Mes compétences :

Aimant son travail

Homme de dialogue et de consensus

Organisation d'entreprise

Strategie

Motivé, et volontaire

Actions sociales

Sociable et Responsable

Digne de confiance

Management

Commercial

Organisation du travail

Combatif

Attentionné

autonome