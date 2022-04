Jean-François CHEVALIER

Après avoir travaillé pendant 16 ans en tant que salarié pour le compte de différentes agences de communication, j'ai choisi de fonder ma propre entreprise.



Basé sur la région stéphanoise, je travaille pour des TPE - PME, des institutionnels et des artisans - en local mais aussi plus largement car j'ai un contact commercial basé sur Paris.



Aujourd'hui, je travaille principalement en réseau avec plusieurs personnes. Notre structure s'apparente au fonctionnement des clusters : mes différents collaborateurs sont totalement indépendants les uns des autres mais nous sommes liés par des échanges réciproques basés sur la volonté commune de se développer. Notre collectif se compose de graphistes DA, de commerciaux, d'imprimeurs et de prestataires web.



Convaincu que pour rendre les choses différentes, il suffit de les regarder différemment ; mon approche réflexive de chaque projet me permet de mettre en place des outils communicants pensés pour chacun de mes clients. Je leur apporte le recul nécessaire et je réfléchis à la pérennité de leur image. Cette expertise spécifique me permet d'échanger avec eux, de comprendre leurs attentes, de les conseiller et de les surprendre.



En recherche permanente de développement de mon activité et de synergie avec d'autres entreprises, je suis ouvert à toute proposition. Ce qui me passionne c'est de travailler en amont, d'être au démarrage des projets et de mettre à disposition les solutions marketing d'un collectif expérimenté pour vendre et porter les valeurs de mes clients.



Mes compétences :

Création

Signalétique

Illustration

Graphisme

PLV

Stratégie de communication