Jean-François CHEVALIER

Consultant Formateur dans un cabinet implanté à Nantes, nous intervenons sur l’ensemble du territoire.

Mes activités de production : accompagnement de projet, appui méthodologique, accompagnement individuel, formation.

Mes activités commerciales : recherche de nouveaux prospects, suivi de clients, analyse des besoins, construction d’offres.



Outre l’animation de formations sur des thèmes tel que la communication, le management, la gestion du temps, la méthodologie de gestion de projet, la méthodologie de mise en œuvre des tableaux de bord, la formation de formateurs, …l’activité liée à l’accompagnement de projet prend une place importante sur le plan du volume d’intervention et sur le plan de l’intérêt personnel.

Il s’agit d’accompagner des pilotes de projets sur le plan méthodologique, mais aussi de travailler à la dynamique des équipes et leur implication (de la direction aux opérationnels).



De ce fait, les sujets des projets accompagnés sont très variés ! (Mise en place d’une structure de formation dans un établissement hospitalier, déploiement d’un outil informatique national dans une assurance, mise en place d’outils de tableaux de bord, refonte de deux services en un, réorganisation industrielle dans la métallurgie, mise en œuvre des procédures dans une structure industrielle…)



Pour en savoir plus sur nos modalités d’interventions, méthodes et techniques d’accompagnement personnalisées /construites avec vous, consulter notre site ( http://www.groupergm.com/ )





Mes compétences :

Gestion de projet

Conseil en organisation

Management

Conseil en communication

Formation