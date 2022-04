Jean-Francois CHEVALLIER

Réalisation de plan topographique.



Projet et étude de faisabilité VRD

-Aménagement de traverse d'agglomération pour la mise en sécurité, en collaboration avec des urbanismes.

-Aménagements VRD : ZAC, lotissements, Zones d'activités...

-Etablissement de dossier de consultation d'entreprises.



Informatique :

- Elaboration de projets et plans VRD et TOPOGRAPHIQUE sur AUTOCAD-COVADIS 2013 ;

- Word et Excel pour les pièces écrites (DQE, BPU, CCTP, DCE) ;

- Logiciel de giration inclus dans covadis





Mes compétences :

Étude de faisabilité de projets