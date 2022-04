Jean-François CLAIN

Une première expérience réussie de 11 ans dans le secteur de la Justice (Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion), m'a permis d’appréhender le fonctionnement d'un service informatique dans sa globalité (du support de premier niveau aux utilisateurs jusqu'à la gestion administrative du service).



J'ai ensuite rejoint le monde la Santé en tant que chef de projet au GIE Télémédecine Océan Indien (devenu GCS TESIS depuis 2012), dans une équipe chargée de mettre en œuvre une plateforme régionale des systèmes d'information de santé permettant d'adresser les projets régionaux et nationaux.



Après un parcours réussi de 2 ans, et après avoir suivi un cycle de formation Praxis "Chef de projet SI à l'hôpital" au CNEH à Paris, j'ai rejoint le service informatique du Centre Hospitalier Gabriel Martin (7 personnes), en tant qu'adjoint du responsable informatique. J'ai ensuite évolué au sein de cet établissement pour devenir responsable des systèmes d'information, poste dont le périmètre a ensuite été élargi pour intégrer un second établissement (Etablissement Public de Santé Mentale de la Réunion) dans le cadre d'une mutualisation des moyens.



Depuis le début de l'année 2013, j'ai intégré la direction des systèmes d’information de l'Agence de Santé Océan Indien, au poste de Chargé de Mission des Systèmes d'Information de Santé (Réunion - Mayotte).



Mes compétences :

PHP

Oracle

JavaScript

Gestion de projet

Linux

Réseau

Informatique