Jean-François CLER

Bienvenue sur mon profil.



Plus de 20 ans d’expérience du management de la Supply Chain et du Lean Manufacturing dans l’industrie automobile et aéronautique. Certifié " Basics of Supply Chain Management" par l'APICS.

Un but : faire de l'outil industriel et sa supply chain un atout concurrentiel

Deux fondamentaux : la satisfaction du client et l’atteinte de l’excellence opérationnelle.



Mes compétences :

Supply Chain

Lean Manufacturing

Kaizen

Relations sociales

Lean management

Conduite du changement

monozukuri

Méthode SMED

VSM

Coaching individuel

management de la securité