Jean-François CLERC

Conseiller en gestion de patrimoine depuis 2007 sur la région Rhône Alpes et Genève essentiellement.



Analyse gratuite de la situation patrimoniale de chacun sous 4 angles : civil, social, fiscal et financier (immobilier classique et d'investissement, LMNP, placements financiers en France et Suisse, financements en euros et devises, défiscalisation, valeurs mobilières, assurances, trésorerie, marché de l'Art, obligations d'entreprises...).

Solutions adaptées aux projets personnels.

Conseils et suivi pendant la période convenue.



Différents métiers sont exercés au sein du groupe. Outre le conseil dédié aux particuliers, nous avons des personnes spécialisées en ingénierie financière.



Négociateur immobilier indépendant sur Lyon pendant 2,5 ans.

Transactions - Foncier - Neuf. Nombreux contacts auprès des acteurs locaux (notaires, géomètres, diagnostiqueurs, marchands de biens, lotisseurs, constructeurs, élus, établissements bancaires, agences immobilières, courtiers...)



Cofondateur et cogérant d'une société en Belgique pendant 5 ans.

Gestion des investissements sur les marchés boursiers notamment.

Etablissement et négociation des contrats.

Développement du réseau en France et au Maroc pour l'essentiel.

Nombreux clients aux Etats Unis, Allemagne, Italie également.



Mes compétences :

Assurance

Banque

bourse

Défiscalisation

Immobilier

Investissement

Valeurs mobilières

Gestion