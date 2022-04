Jean-François GUINOT

En 1989, il crée son cabinet de gestion de patrimoine et d'optimisation fiscale, à, Chennevières Sur Marne (94), afin de proposer aux particuliers fortement fiscalisés, des solutions pour payer moins d’impôts, en utilisant la loi Méhaignerie (Investissement locatif). Jean-François a développé de nombreux partenariats, avec des promoteurs nationaux (Groupe Pavillon Bain, Groupe 4M Toulouse, Jardins de Cybèle, etc…), afin de commercialiser leurs appartements et maisons individuelles, en immobilier locatif.



En 2000, Jean-François commence à co-investir, avec de nouveaux promoteurs dans le secteur des résidences services (Etudiants, Tourisme, Senior et médicalisées). Il crée plus de 20 résidences sur le territoire national, soit environ 3 000 logements entre 2000 et 2006, avec ses partenaires.



Enfin, jusqu’à ce jour, il propose en tant que conseiller en optimisation fiscale et placements immobiliers à haute rentabilité, des résidences services EHPAD (DOMIDEP) via la plateforme REFERENCE PIERRE et des produits immobiliers à forte rentabilité (plus de 7%), c'est-à-dire, des immeubles de la Poste, Pole Emploi, murs de FRANPRIX, etc...



Mes compétences :

Pilote planeur

Expert immobilier locatif

Expert défiscalisation

Astronome amateur

Pilote rallye raid

Immobilier commercial

Immobilier de rendement

Immobilier prestige

Immobilier hôtels

Maisons médicalisées ehpad

Résidences étudiantes

Résidences seniors

Locatif maisons individuelles

Terrains constructibles

Bio-informatique

Recherche pharmacie

Ehpad

Optimisation fiscale

Immobilier neuf

Conseil patrimoine

Creation patrimoine

Optimisation patrimoine

Promotion immobilière

Gestion immobiliere

Maisons medicalisees

Meilleur pilote auto mondial Mitsubishi en 2000

Fédérateur