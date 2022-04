Jean Francois GUINOT

Les avantages extraordinaires de l’application NOOCARD combinée au concept marketing de L’ECLUBCARD



MIEUX ON COMMUNIQUE PLUS ON EST PROCHE



NOOCARD : Créateur d'application



L’univers des technologies mobiles est en constante évolution depuis l'avènement des Smartphones en 2007 et plus récemment, celui des Tablettes. Les applications incarnent le cœur ludique de ces nouvelles technologies en apportant aux utilisateurs un niveau d’information plus important. Les entreprises peuvent ainsi offrir un niveau de service inégalé et favoriser une plus grande proximité avec leurs clients.



NOOCARD est spécialisé dans le développement d’applications iPhone, i Pad, et Android, Notre politique est exclusivement basée sur l'innovation et l'ensemble de nos développements intègrent le meilleur de la technologie pour une communication en temps réel.

Notre expertise technologique et marketing permet de proposer la meilleure stratégie mobile pour son activité., NOOCARD est aujourd'hui un acteur de premier plan dans le domaine des applications mobiles en France



Qu’est-ce que NOOCARD :

NOOCARD est un concept unique et personnalisé permettant de créer une APPLICATION MOBILE avec une ICONE à son nom et à son image. Cette icone vient prendre place en 3 clics sur l’écran d’accueil des Smartphones.



Cette APPLICATION est administrable en temps réel depuis un Smartphone, une tablette ou un Ordinateur Avec NOOCARD, vous avez un formidable outil de communication qui vous permet d’envoyer des NEWS et des MESSAGES ne temps réel à vos clients ou amis. Vous créez ainsi votre propre RESEAU SOCIAL personnalisé et sécurisé propriétaire.



A quoi sert NOOCARD :



A COMMUNIQUER en temps réel vos NEWS à tous vos contacts.



A TRANSMETTRE vos INFOS en direct depuis votre Smartphone. Vous pourrez y insérer photos et vidéos.



A ENVOYER des MESSAGES à vos contacts, individuellement ou en groupe. Vous pouvez en effet créer les groupes que vous voulez (Prospects, Clients, Amis, Fournisseurs, VIP, Salariés, comités d’entreprises, collaborateurs, etc…) et les contacter en temps réel. Un POPUP apparaitra dans leur Carte leur indiquant qu’ils ont reçu un message.



A PRESENTER votre activité en insérant dans les « tuiles » prévues à cette effet, l’ensemble des éléments relatifs à votre commerce ou de votre entreprise.



A ETRE PRESENT sur l’écran d’accueil des Smartphone, tablettes, outils de demain en plein Développement.



A CREER son propre RESEAU SOCIAL PRIVE sécurisé sans risque de piratage.



Enfin, NOOCARD est la seule application mobile pouvant être administrée intuitivement depuis un Smartphone ou une tablette (Aucune connaissance nécessaire). La formation est de 15 MINUTES MAXIMUM. Il n’est donc pas nécessaire d’avoir un webmaster.





A qui s’adresse NOOCARD :

A tous les Commerces, comme par exemple les Restaurants, Snacks, Bar Lounge, Campings, etc…

Hôtels, Boutiques de mode, salons de beauté, Bijoutiers, Boulangers, Pâtissiers ou Horlogers, mais aussi les salons de coiffure (produit idéal, pour les commerces de proximité de ce type).

P.M.E, Grandes entreprises Groupes internationaux, Artisans, Agents Co, Clubs et Associations,

Monde sportif, Secteur universitaire, Ecoles, lycées ou collèges











L’ECLUBCARD



Grâce à l’eCLUBCARD, vous créez votre RÉSEAU SOCIAL PRIVE PROPRIÉTAIRE !... (CE RÉSEAU EST ENTIÈREMENT SÉCURISE PAR LA TECHNOLOGIE UTILISÉE PAR NOTRE GROUPE DU SECRET DE L’INFORMATION)



en envoyant une eCARD à vos clients qui deviennent ainsi membres du club que vous créez. Vous pouvez enrichir votre fichier client actuel en le fusionnant avec les coordonnées de ceux qui flashent votre NOOCARD. Vous pourrez créer un fichier MEMBRES et choisir le « niveau de leur adhésion » (Standard / VIP / Super VIP, etc…)



Vous pourrez aussi consentir à vos clients avantages ou privilèges (Notion VIP), en fonction de leur activité de parrainage (vos clients deviennent vos RP)





Avec NOOCARD



Vous AVEZ votre propre APPLICATION INTERACTIVE que vous pouvez PERSONNALISER.



